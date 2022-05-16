وزراء: الإمارات بقيادة محمد بن زايد تدشن مرحلة جديدة من الريادة

المصدر: أبوظبي - وام

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رفع وزراء أسمى آيات التبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لانتخاب سموه رئيساً للدولة، خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، خير خلف لخير سلف، مشيرين إلى أن الإمارات بقيادة سموه تدشن مرحلة جديدة من الريادة والتنافسية.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد إن تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئاسة الدولة، يسطر تاريخاً جديداً في مسيرة النهضة والتقدم والازدهار التي تواصلها الدولة تحت قيادة قائد استثنائي.. قائد الفكر والقيم والمبادئ.. قائد مسيرة المستقبل.

وأضاف معاليه: نبايعك سيدي صاحب السمو على الولاء والطاعة، ونسأل الله تعالى أن يحفظك ويوفقك ويُسدد خطاك.

ولاء

وبارك معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال معاليه: نبايع سموه ونعاهده على الولاء والوفاء والعمل والتفاني تحت قيادته الحكيمة لما فيه رفعة وطننا الغالي.

وأضاف معاليه إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قائد فذ ساهمت جهوده وإنجازاته خلال مسيرته في المناصب التي تقلدها سموه على مدى العقود الماضية في رفع اسم دولة الإمارات عالياً بين الأمم، وكان أحد أركان نهضة بلادنا الحبيبة في مختلف المجالات، واليوم تحت رئاسة سموه لدولة الإمارات خلفاً للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، تدشن دولتنا الغالية مرحلة جديدة من التقدم والازدهار.

مسيرة

وتقدم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية بأسمى آيات التبريكات إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً للدولة.

وقال معاليه إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خير خلف لخير سلف، وقائد ملهم ومعلم حكيم، ساهم خلال السنوات والعقود الماضية في رسم مسيرة دولة الإمارات وبناء نهضتها من خلال رؤيته الاستشرافية وجهوده الفذة التي بذلها لوطنه ولشعبه، وبتوليه رئاسة الدولة اليوم تواصل دولة الإمارات مسيرتها نحو آفاق جديدة من الريادة والتقدم والازدهار.

وأضاف: «نبارك لشعب دولة الإمارات الكريم والمقيمين على أرضها ولأنفسنا هذا القائد الفذ، ونبايع سموه على الولاء والطاعة ونلتف حوله وخلف قيادته ونعاهده على العمل والإخلاص والتفاني من أجل رفعة دولة الإمارات والحفاظ على مكتسباتها ومواصلة نموها ونهضتها نحو آفاق جديدة تحت قيادة سموه».

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