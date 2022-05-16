الإمارات بقيادة محمد بن زايد.. تنطلق نحو مرحلة جديدة من الإنجازات الوطنية

المصدر: متابعة - قسم المحليات ووام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مسؤولون أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق نحو مرحلة جديدة من الإنجازات الوطنية، لتواصل مسيرة العطاء والتقدم، رافعين أسمى آيات التبريكات إلى سموه، ومعاهدينه على الولاء والطاعة.



وبارك الشيخ محمد بن بطي آل حامد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، انتخابه رئيساً للدولة، سائلاً الله عز وجل أن يوفق سموه وأن يسدد خطاه لاستكمال بناء وتطور الوطن والحفاظ على المسيرة الحافلة بالإنجازات التي انطلقت مع المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.



عطاء



وقال الشيخ محمد بن بطي في كلمة له: «لقد أنعم الله تعالى علينا بقيادة حكيمة غرست فينا أسمى معاني حب الخير والعطاء من أجل تقدم الوطن».



وأضاف: «نبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رجل الإنسانية والسلام، ونسأل الله العلي القدير أن يمده بقوته وعونه وأن يحفظه من كل سوء وأن يديمه ذخراً وفخراً لهذا الوطن وأبنائه.. معاهدين سموه أن نبقى كما كنا دوماً أبناء الإمارات الأوفياء لقيادتنا الحكيمة ووطننا الغالي».



بدوره، أكد معالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً للدولة يعكس مدى الإيمان الراسخ لدى أبناء الإمارات في قدرة سموه على قيادة مسيرة الازدهار والانطلاق نحو مئوية رائدة وآفاق مستقبلية واعدة ومبشرة باستمرار الخير والنماء وجودة الحياة ورفاهية العيش والريادة بين الأمم والدول على حد سواء.



وقال معاليه: «بهذه المناسبة، نعاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على الولاء والطاعة لسموه رئيساً لدولة الإمارات في مرحلة تاريخية مهمة تتطلب حكمة ورؤية استشرافية مستنيرة يملك سموه ناصيتها بقوة واقتدار، ونبارك لشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية هذا الاختيار الذي وافق أهله، ونجدد العهد لسموه ببذل الغالي والنفيس لتحقيق ريادة الإمارات في أن تكون واحة للعيش والأمن والاستقرار والتقدم والرخاء».



من جانبه، أكد حمد عبدالله بن غليطة الغفلي رئيس مكتب حاكم إمارة عجمان، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الأب الحنون والعطوف على شعبه وقائد السلم والسلام، خير من يحمل راية الآباء المؤسسين، ونحن جميعاً من خلفه في دروب رفعة دولة الإمارات نحو مئوية رائدة وآفاق مستقبلية واعدة ومبشرة باستمرار الخير والنماء وجودة الحياة ورفاهية العيش والريادة بين الأمم والدول.



وقال الغفلي: «نحن أبناء الإمارات محظوظون ونسعد بأن أنعم الله تعالى علينا بقيادة استثنائية ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان صاحب الدور الريادي والتاريخي في خدمة الوطن، والذي عمل طيلة حياته من أجل تعزيز أسس الاتحاد وحمايته، ونعاهده على السمع والولاء والطاعة وبذل الغالي والنفيس لتحقيق ريادة الإمارات في أن تكون واحة للعيش والأمن والاستقرار والتقدم والرخاء، نبارك لأنفسنا ولشعب دولة الإمارات تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ونسأل الله له التوفيق في مواصلة ما تحقق للدولة من خير وتقدم».



وبارك المستشار علي محمد البلوشي ‎النائب العام لإمارة أبوظبي لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، انتخاب سموه رئيساً للدولة، خلفاً للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، ليستكمل مسيرة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولتتوالى نجاحات وإنجازات دولتنا الغالية.



وأضاف: بهذه المناسبة نعبر عن كامل ثقتنا بأن يبقى وطننا الغالي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كما أراده الشيخ زايد والمؤسسون، وأن يكون سموه دوماً حامياً أميناً للاتحاد ومكتسباته على جميع المستويات، داعين الله عز وجل أن يوفقه ويحفظه ويسدد خطاه في خدمة وطنه وشعب الإمارات الكريم.



ازدهار



ورفع الشيخ محمد حمد بن ركاض العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي أسمى آيات التبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة انتخابه رئيساً للدولة، ليواصل مسيرة العطاء والخير والتقدم والازدهار.



كما رفع أسمى آيات التبريكات إلى شعب الإمارات الكريم بهذه المناسبة المباركة، داعياً الله عز وجل أن يوفق سموه ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يسدد خطاه لاستكمال بناء وتطور الوطن والحفاظ على المسيرة الحافلة بالإنجازات التي انطلقت مع المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.



وبارك الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، انتخابه رئيساً للدولة.



وقال العامري: «إن انتخاب سموه رئيساً للبلاد، إنما يدل على أنه القائد الفذ، وامتداد للمسيرة المباركة التي بدأها الوالد المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وواصلها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وإعلاء لقيم الوحدة والاتحاد».



ورفع الشيخ مسلم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أسمى التهاني والتبريكات، مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة انتخاب سموه من المجلس الأعلى للاتحاد، قائداً للدولة وخير خلف لخير سلف، حتى تواصل الدولة مسيرتها الريادية واتحادها الراسخ وبيتها المتوحد ورايتها الخفاقة بشموخ وعزة.



وقال بن حم: «إن الصفات الفريدة التي حباها الله لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، من الحكمة والعزيمة، مع ما ورثه من الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من العطاء والإخلاص، تجعل صفات القيادة متأصلة وراسخة لدى سموه، لتنتقل الدولة تحت رئاسته للخمسين عاماً القادمة بكل ثقة».



وعبّر الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، عن اعتزازه بانتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أنه اختيار يمنحنا المزيد من الأمل والتفاؤل في مواصلة مواجهة التحديات وتعزيز قوة الدولة، فسموه له مكانته العظيمة بين شعبه، وهو الحارس الأمين لمكتسبات الدولة، ولعب سموه دوراً مؤثراً في صناعة الأحداث على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، واضعاً مكانة الإمارات فوق كل اعتبار.



وأكد حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات من قبل المجلس الأعلى للاتحاد، هو الاختيار الحكيم، فسموه خير خلف لخير سلف، وخير امتداد لمسيرة العطاء والنمو والازدهار للدولة، ونحن نبايعه بقلوبنا وأرواحنا لاستكمال مسيرة المجد.



وأضاف: لقد أولى سموه اهتماماً ملموساً طوال الفترة الماضية بتطوير المجالات ومناحي الحياة كافة، فاهتم بالتعليم والأبحاث، والتطوير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والتنوع الثقافي والمجتمعي، وتوطيد العلاقات مع الآخرين، فكانت له بصمات لا تعد ولا تحصى من أجل أن تكون الإمارات في مصاف الدول العالمية، كما يمتلك سموه الحكمة والبصيرة النافذة والرؤية الثاقبة لقيادة دولتنا إلى مستقبل مزدهر ومشرق، يضمن الأمن والأمان لوطنه.



كما قال المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي: «نبارك لدولة الإمارات قيادة وشعباً، انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً للدولة، لتنطلق مرحلة جديدة من النمو والازدهار في ظل قيادة حكيمة انتهجت مفهوم الريادة والتميز طوال تاريخها الحافل بالإنجازات والمبادرات التي رسخت المكانة الرائدة لدولتنا إقليمياً وعالمياً».



وأضاف العبري: «تنطلق دولتنا اليوم إلى مئويتها لتستكمل مسيرة الاتحاد المباركة، سيراً على نهج الآباء المؤسسين، وما رسخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما حققه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، خلال مراحل التأسيس والتمكين، يظهر جلياً حجم الإنجاز المحقق والنقلة النوعية في جميع المجالات لتبقى دولة الإمارات دائماً في المقدمة».



رؤية



وأكد علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق نحو مرحلة جديدة من الإنجازات الوطنية الرائدة التي ستدون في سجلات التاريخ بأحرف من نور.



وقال النيادي: إن رؤية سموه الحكيمة وتوجيهاته السديدة وقيادته الوطنية المخلصة ستقود الوطن إلى آفاق واعدة من الريادة والازدهار في المجالات كافة.



وأضاف: «نرفع التبريكات إلى شعب دولة الإمارات بمناسبة انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رئيساً للدولة، ونسأل المولى العلي القدير أن يسدد خطاه ويوفقه في قيادة مسيرتنا التنموية التي تزهو بالإنجاز».



من جانبه، أكد محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً لفقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، يعد مرحلة جديدة من الريادة التي ستدعم نهج التمكين ومسيرة الإمارات الاستشرافية على خطى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.



وقال الحمادي: «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قائد استثنائي يتمتع بشخصية حكيمة وقادرة على قراءة المستقبل، ما مكنه من قيادة الدولة خلال العقود الماضية نحو تحقيق إنجازات استراتيجية أسهمت في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الشاملة، حيث كانت لرؤيته ونهجه أكبر الأثر في التوجيه لإطلاق مشاريع نوعية تركز على الاستثمار في القطاعات الحيوية وأبرزها قطاع الطاقة النووية السلمية، والذي أسس من خلاله لمرحلة جديدة من الاستدامة والنمو وبناء الكفاءات البشرية الوطنية».



وقال الدكتور حمد الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل: إن انتخاب سموه رئيساً لدولة الإمارات، هو بداية لمرحلة جديدة من التطوير والتقدم والوصول لأفق بعيدة من التنمية الشاملة في الدولة.

وأضاف: ستمضي مسيرة الوطن بخطى ثابتة تحت قيادة حامي حمى اتحادنا وسوف تتواصل الإنجازات الكبرى، فعهدنا بسموه دوماً أنه يبذل الجهد الكبير والمتواصل لرفعة الوطن في كافة المجالات العسكرية والسياسية والتعليمية والصحية والاجتماعية.



نهج



وأكد سالم سعيد المدفع، الرئيس التنفيذي لشركة رافد لحلول المركبات أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خير خلف لخير سلف، إذ ترعرع سموه على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في البذل والعطاء والإنسانية، وفي حب الوطن والقاطنين على أرضه من مواطنين وشعوب العالم أجمع.



وتقدم أحمد سلطان الجابر عضو المجلس الوطني السابق بأسمى آيات التبريكات إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً للدولة، مبيناً أن سموه خير خلف لخير سلف، وقائد ملهم ومعلم حكيم أسهم خلال السنوات والعقود الماضية في رسم مسيرة الدولة وبناء نهضتها من خلال رؤيته الاستشرافية وجهوده الفذة التي بذلها لوطنه ولشعبه، وبتوليه رئاسة الدولة اليوم تواصل دولة الإمارات مسيرتها نحو آفاق جديدة من الريادة والتقدم والازدهار.



كما قالت منى المطروشي، مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية: إن الرصيد الكبير الذي يحظى به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من حب وتقدير عند عموم شعب الإمارات وقادة العالم سيجعل الدولة في مصاف الأوائل دائماً وستستمر في تقدمها وتطورها، خاصة في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن، ونحن على ثقة في قيادتنا الرشيدة وما تتطلع إليه من خدمة الوطن والمواطنين.



قيم



وتوجه الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بثقة أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وشعب دولة الإمارات وانتخاب سموه رئيساً لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن سموه عمل دائماً على رعاية مصالح المواطنين والاستثمار في البشر وتعزيز القيم النبيلة ونشر السلام والتسامح وأن يضع نصب عينيه ترسيخ مبدأ أن تستمر البلاد قوية شامخة من البداية إلى الخمسين عاماً المقبلة لكي نصل إلى مئوية الإمارات عام 2071 وقد عانقت بلادنا عنان السماء بثقة واقتدار في المجالات كافة.



من جهته، أكد الدكتور محمد عبدالله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد أن دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ستشهد تفوقاً عالمياً وسباقاً نحو تعزيز المكتسبات وتحقيق المزيد من الإنجازات.



وأوضح بن هويدن أن سجل سموه حافل بالمساهمات الوطنية في ظل حب الإمارات له وما يحظى به من مكانة عالمية وتقدير واسع وترحيب عربي ودولي بشخصه.

ثقة

رفع المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أسمى آيات التبريكات لانتخاب سموه رئيساً للدولة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وبارك المجلس ممثلاً في رئيسه ونائب الرئيس والأعضاء والأمين العام وكوادر الأمانة العامة للمجلس لسموه هذه الثقة، مؤكدين أن سموه خير خلف لخير سلف.

وأوضح المجلس أن سموه يستشرف مرحلة مشرقة من العمل والعطاء ويضع المستقبل بين يديه من أجل أن تظل الإمارات أرض السعادة والإنجازات والرخاء وأن تكون مرتكزاً نوعياً للتطور والعالمية والبناء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز