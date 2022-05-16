محمد بن زايد يتلقى هاتفياً تعازي الأمير تشارلز ووزير الدفاع الأمريكي

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، اتصالين هاتفيين من صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز، أمير ويلز ولويد أوستين، وزير الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، قدما خلالهما تعازيهما ومواساتهما إلى سموه ولشعب دولة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله".

كما هنأ الأمير تشارلز ومعالي لويد أوستين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بانتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، معربين عن خالص تمنياتهما لسموه بالتوفيق خلال المرحلة المقبلة ولدولة الإمارات مزيداً من التقدم والرخاء تحت قيادته.

من جانبه عبر سموه عن شكره وتقديره للأمير تشارلز ووزير الدفاع الأمريكي لتعزيته وما عبرا عنه من مشاعر طيبة تجاه سموه ودولة الإمارات وشعبها.

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