الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي: فقدنا برحيل خليفة قائداً عربياً فذاً ومحمد بن زايد خير خلف لخير سلف

المصدر: وام

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تقدم مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، بخالص التعزية والمواساة لقيادة الإمارات وشعبها بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، الذي كان قائداً فذاً قدم الكثير لوطنه وأمته وللعالم أجمع.

وذكر المجلس إن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة يعد امتدادا لمسيرة الإمارات المتميزة بحكمة قيادتها وحرصها على تعزيز العمل العربي المشترك.

وقال الدكتور علي محمد الخوري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي: الإمارات ستعيش مرحلة تاريخية في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، كون سموه قائدا حكيما وملهما، وشخصية إنسانية، ويتمتع بخبرة واسعة، وبمهارة تأثير قوية وملهمة.. ونسأل الله سبحانه بأن يوفقه في مهامه ومسؤولياته، وفي تحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز جهود التكامل العربي في ظل واقع مليء بالتحديات، بما يعزز السلم والأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

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