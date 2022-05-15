رابطة العالم الإسلامي تبارك لـ "محمد بن زايد" انتخابه رئيساً للدولة

المصدر: وام

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باركت رابطة العالم الإسلامي لـصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" انتخابه رئيسا لدولة الإمارات.

وأعرب معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين باسم مجامع و هيئات ومجالس الرابطة عن تمنيات منسوبي الرابطة لسموه بمزيد من العطاء خدمة لشعبه وأمته ليواصل النهج الحكيم والسديد الذي سارت عليه القيادة في دولة الإمارات عبر تاريخها .. داعيا الله تعالى أن يوفق سموه وأن يعينه على هذه المسؤولية وأن يجعله خير خلف لخير سلف.

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