أحمد بن سعيد مهنئاً بانتخاب محمد بن زايد: كنت فينا القائد القدوة

المصدر: البيان

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هنَّا سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بانتخابه رئيساً لدولة الإمارات.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «كنت فينا القائد القدوة، واليوم نبارك لك ونبايعك رئيساً لدولتنا، تقودنا وعضيدك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وإخوانكما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، إلى المجد والعلى في الخمسين المقبلة».

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