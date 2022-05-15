علي النيادي: الإمارات بقيادة محمد بن زايد تنطلق نحو آفاق واعدة من الريادة والازدهار

المصدر: وام

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أكد معالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تنطلق نحو مرحلة جديدة من الإنجازات الوطنية الرائدة التي ستدون في سجلات التاريخ بأحرف من نور.

وقال معاليه إن رؤية سموه الحكيمة وتوجيهاته السديدة وقيادته الوطنية المخلصة ستقود الوطن إلى آفاق واعدة من الريادة والازدهار في المجالات كافة.

وأضاف " نرفع التبريكات إلى شعب دولة الإمارات بمناسبة انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رئيسا للدولة، ونسأل المولى العلي القدير أن يسدد خطاه ويوفقه في قيادة مسيرتنا التنموية التي تزهو بالإنجاز".

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