رئيس الدولة يواصل تقبل التعازي لليوم الثاني من قادة الدول في وفاة الشيخ خليفة

المصدر: وام

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تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم التعازي والمواساة في وفاة فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله " من .. فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة وفخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة وفخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة وفخامة وافل رامكالاون رئيس جمهورية سيشيل الصديقة ومعالي فينكايا نايدو نائب رئيس جمهورية الهند الصديقة.

وأعرب القادة عن صادق تعازيهم ومواساتهم إلى أنجال الفقيد وعموم عائلة آل نهيان الكرام و إلى شعب الإمارات في راعي المسيرة المباركة..مؤكدين أن الشيخ خليفة " رحمه الله " كان قائدا حكيما ملهما حظى بمحبة الجميع واحترامهم لما رسخه من قيم التسامح والسلام والانفتاح مما جعل وطنه نموذجا للتعايش والاستقرار ومسيرة نهضته محل تقدير للعالم أجمع.. راجين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ورضوانه وأن يلهم عائلته وشعبه الصبر والسلوان.

كما تقبل صاحب السمو رئيس الدولة التعازي من .. الشيوخ و المسؤولين و أعضاء السلك الدبلوماسي و ممثلي عدد من الهيئات والجهات في الدولة.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كل من .. صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين و سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة و سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين و سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان و سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي و عدد من الشيوخ.

كما هنأ أصحاب الجلالة و الفخامة و المعالي .. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد ليكمل مسيرتها الملهمة التي بدأها المؤسسون ومن سار على نهجهم في العمل والإخلاص لرفعة الدولة ومكانتها .. متمنين لسموه التوفيق في حمل هذه الأمانة العظيمة والعمل لما فيه الخير لشعبه وشعوب العالم أجمع انطلاقا من نهج دولة الإمارات الراسخ والساعي إلى الخير للجميع.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن جزيل شكره و تقديره للمشاعر الصادقة التي أبداها أصحاب الجلالة و الفخامة والمعالي تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم .. و شكرهم سموه لتهنئتهم بتوليه رئاسة الدولة متمناي لهم دوام الصحة والعافية ولشعوبهم وبلدانهم دوام الازدهار والاستقرار.

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