"مؤسسة خليفة الإنسانية": محمد بن زايد يمتلك حكمة وحنكة ورؤية ثاقبة

المصدر: وام

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باركت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية للامارات وشعبها بتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مقاليد الحكم في هذه المرحلة الحسّاسة التي تمرّ بها المنطقة والعالم.

وقال سعادة محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يمتلك حكمة وحنكة ورؤية ثاقبة.

وأضاف أن نهج الخير والعطاء الانساني مستمر في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وسنسعى جاهدين بكل ما نملك من قوة لترسيخ دور الدولة كعاصمة إقليمية وعالمية للعمل الإنساني، وخدمة البشرية، وتعزيز قيم العطاء وثقافة الخير في المجتمع.

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