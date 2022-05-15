زعماء العالم يتوافدون على الإمارات لتقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة

المصدر: البيان

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بدأ زعماء العالم يتوافدون على دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد لتقديم التعازي في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أبوظبي وكتب في منشور على تويتر عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد "كان يحظى باحترام الجميع لقيم السلام والانفتاح والحوار التي كان يجسدها".

ومن المقرر أيضا أن يصل اليوم الأحد رئيس إسرائيل، وسيصل كذلك اليوم الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء البريطاني.

وسيمثل الرئيس الأمريكي جو بايدن، نائبته كامالا هاريس المقرر أن تصل غدا الاثنين.

وتوافد عدد من القادة العرب من بينهم ملك الأردن والرئيس المصري أمس السبت لتقديم العزاء.

وأرسل ولي العهد السعودي، وفدا لتقديم التعازي. ‭

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