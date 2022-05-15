ماكرون: الشيخ خليفة بن زايد كان يحظى باحترام الجميع

المصدر: البيان

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أعلن الإليزيه، اليوم الأحد، وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أبوظبي لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

وصرح الرئيس الفرنسي، عقب وصوله العاصمة الإماراتية أبوظبي، قائلا "الشيخ خليفة بن زايد كان يحظى باحترام الجميع بسبب قيم السلام والانفتاح والحوار التي كان يجسدها".

وأكد ماكرون دعم فرنسا الكامل لرئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وللشعب الإماراتي.

وكان الرئيس الفرنسي أعلن السبت، أنه سيزور الإمارات للعزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

وقالت الحكومة الفرنسية في بيان إن ماكرون سيتوجه إلى الإمارات، يوم الأحد، للعزاء في وفاة الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان و"التعبير عن دعمه لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وباقي الأسرة والشعب الإماراتي ".

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