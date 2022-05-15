فيصل بن سلطان القاسمي: محمد بن زايد قائد استثنائي لمتابعة مسيرة نهضة دولتنا

المصدر: وام

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قال الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله " بالإجماع رئيسا للدولة يؤكد ثقة أبناء دولة الامارات بقادتها فى اتخاذ القرارات الصائبة.

وأضاف الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي: نبارك لأنفسنا ولأبناء شعبنا قرار أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع والالتفاف حول قائد وطننا ورئيس دولتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله " فهو قائد استثنائي لمتابعة مسيرة النهضة والتنمية والتطوير في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فهو امتداد لمسيرة الخير والعطاء والنهج التنموي الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وأكد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رجل السلم والسلام وصاحب القرارات الحكيمة والمواقف والإنجازات المهمة التي ترسم طريقا واضحا لمستقبل واعد بالخير والانماء والتطور المستمر.

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