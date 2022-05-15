محافظ المصرف المركزي : الإمارات بقيادة محمد بن زايد تدخل عهدًا جديدًا من النماء والازدهار

المصدر: وام

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قال معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، بإجماع أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، يؤكد دور سموه القيادي والتاريخي في خدمة الوطن والمواطن، والحفاظ على منجزات الاتحاد وتعزيزها، بما يحقق مصالح الدولة على المستويات كافة.

وأضاف معاليه أن القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"ما هي إلا امتدادٌ لفكر مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ونهج الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله في ترسيخ مبادئ الاتحاد، وتكريس مكتسبات الدولة والنهوض بها ومع تولي سموه مسؤولية رئاسة البلاد، تدخل الإمارات عهدًا جديدًا من النماء والازدهار، ما ينعكس على رفاهيتها وتقدمها، ويعزز مكانتها ودورها الريادي كقوة مالية واقتصادية فاعلة ومؤثرة، ونموذجٍ تنموي عالمي يحتذى به.

وقال معاليه: " نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ونعاهده على العمل بكل جهد وعزيمة لتجسيد رؤيته الحكيمة في تطوير القطاع المالي، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي متقدم، ودعم المسيرة التنموية الشاملة للدولة تحت قيادته الرشيدة ".

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