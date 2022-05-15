وكيل دائرة القضاء في أبوظبي: محمد بن زايد يقود الإمارات إلى مئويتها لتستكمل مسيرة الاتحاد المباركة

المصدر: البيان

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بارك سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، لدولة الإمارات قيادة وشعباً، انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيسا للدولة.

وقال سعادته، تنطلق مرحلة جديدة من النمو والازدهار في ظل قيادة حكيمة انتهجت مفهوم الريادة والتميز طوال تاريخها الحافل بالإنجازات والمبادرات التي رسخت المكانة الرائدة لدولتنا إقليمياً وعالمياً.

وأضاف سعادته، تنطلق دولتنا اليوم إلى مئويتها لتستكمل مسيرة الاتحاد المباركة، سيرا على نهج الآباء المؤسسين، ومارسخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وما حققه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، خلال مراحل التأسيس والتمكين، ليظهر جليا حجم الإنجاز المحقق والنقلة النوعية في جميع المجالات لتبقى دولة الإمارات دائما في المقدمة.

نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونعاهده على الولاء والطاعة بصدق وإخلاص، داعين الله أن يوفقه ويسدد خطاه نحو كل ما يحقق الخير والرفعة لدولتنا وشعبها.

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