محمد بن ركاض: نبايع بكل فخر وولاء قائدنا الحكيم محمد بن زايد

المصدر: وام

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رفع الشيخ محمد حمد بن ركاض العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي أسمى آيات التبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بمناسبة انتخابه رئيساً للدولة ليواصل مسيرة العطاء والخير والتقدم والازدهار.

كما رفع أسمى آيات التبريكات إلى شعب الإمارات الكريم بهذه المناسبة المباركة داعيا الله عز وجل أن يوفق سموه ويمتعه بموفور الصحة والعافية وأن يسدد خطاه لاستكمال بناء وتطور الوطن والحفاظ على المسيرة الحافلة بالإنجازات التي انطلقت مع المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمهما الله.

وأضاف الشيخ محمد بن ركاض: إننا نبايع بكل الاعتزاز والفخر والمحبة والولاء والإخلاص قائدنا الحكيم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد "حفظه الله" رئيساً للدولة.

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