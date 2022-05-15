سعيد بن زايد: قائد ملهم تتواصل بقيادته مسيرة العمل الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات، يأتي تأكيداً على الثقة الكاملة لأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد في سموه الذي يقدم مسيرة رائدة من العمل الوطني المخلص من أجل رفعة الوطن ورخاء شعبه.

وقال سموه: «نبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ونعاهده على السمع والطاعة، فبقيادة سموه تنطلق دولة الإمارات العربية المتحدة في مسيرة جديدة من الطموح والتطلع للريادة العالمية في كافة القطاعات، ولتعزيز مكتسباتها الوطنية على الصعد كافة».

وأضاف سموه: «نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القائد الملهم ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لسموه في مواصلة مسيرة إنجازاتها الوطنية وريادتنا العالمية».

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