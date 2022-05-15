مكتوم بن محمد: نعاهده على الولاء للوطن ورئيسه

المصدر: دبي - البيان

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هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بانتخابه من أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد رئيساً للدولة.

ودون سموه عبر «تويتر»: «نهنئ الإمارات لانتخاب أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة، ونسأل الله له التوفيق والسداد. هو خير خلف لخير سلف، ونعاهده على الولاء للوطن ورئيسه، وعلى البذل والإخلاص في خدمة الإمارات وشعبها في ظل حكمه وقيادته».

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