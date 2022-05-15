هزاع بن زايد: في ظل قيادته سيمضي شعب الإمارات قدماً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بانتخابه رئيساً للدولة بإجماع أصحاب السمو حكام الإمارات. ودوّن سموه عبر «تويتر»: «نبارك انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيساً للدولة بإجماع أصحاب السمو حكام الإمارات، ونبايعه ونعاهده على الطاعة والولاء وعلى مواصلة مسيرة البناء والتنمية، فهو الأمين على هذه المسيرة وفي ظلّ قيادته الحكيمة سيمضي شعب الإمارات قدماً على طريق المجد والعزة والتقدم والازدهار».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز