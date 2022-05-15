لطيفة بنت محمد تبارك انتخاب محمد بن زايد رئيساً للإمارات

المصدر: دبي - البيان

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باركت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي للدولة انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً للدولة. وقالت عبر«تويتر»: «نبارك لدولة الإمارات انتخاب أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة ليكمل مسيرة الآباء المؤسسين.. مسيرة اتحاد وأمل وإنجاز.. نبايعه على الولاء والطاعة ونسأل الله له التوفيق والسداد لما فيه خير البلاد والعباد فهو خير خلف لخير سلف».

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