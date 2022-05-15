عبدالله بن زايد: الإمارات تنطلق في مسيرة عامرة بالإنجازات

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق في مسيرة تاريخية جديدة عامرة بالإنجازات والآمال. وقال سموه في كلمة له: «‏تبنى الأوطان وتزدهر بسواعد الرجال، أخي وقائدي وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة.. ولي أمري نبايعك ونعاهدك على السمع والطاعة الكاملة.. بقيادتك ننطلق في مسيرة تاريخية جديدة عامرة بالإنجازات والآمال».

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