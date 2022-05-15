منصور بن زايد: نبايع محمد بن زايد قائداً لمسيرتنا

المصدر: دبي - البيان

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بايع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قائداً لمسيرتنا وعماداً لنهضتنا. جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «أخي وعضيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد نبايعك رئيساً لدولتنا، وقائداً لمسيرتنا وعماداً لنهضتنا.. كنت دائماً رمزاً للقيادة والريادة.. تنير أفكار سموكم السديدة وخططكم الحكيمة طريق إماراتنا الغالية نحو مستقبل مشرق.. آمن ومزدهر.. حفظكم الله.. وأدام على الإمارات نعم الأمن والأمان».

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