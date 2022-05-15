ذياب بن زايد: محمد بن زايد زعيم تاريخي

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً للدولة، بإجماع أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، هو إجماع على رؤية وحنكة زعيم تاريخي، وتأكيد على فرادة النموذج القيادي الذي يقدمه سموه، وامتداد للمسيرة المباركة. وقال سموه في كلمة له: نبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونعاهده على السمع والطاعة. مشيداً برؤية سموه التي أسهمت في نهضة الدولة وجعلتها مركز ثقل في صناعة القرار وإطلاق المبادرات .

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