سعيد الطاير: محمد بن زايد خير خلف لخير سلف

المصدر: وام

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بارك معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لدولة الإمارات، قيادة وشعباً، انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" رئيساً للدولة خير خلف لخير سلف، لتظل راية الاتحاد عالية خفاقة على الدوام، وتستمر دولة الإمارات في تحقيق الإنجازات، وتواصل رسالتها في نشر الخير والسلام بين دول وشعوب العالم".

وأضاف معالي الطاير: "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قائد فذ على المستوى العالمي يحظى باحترام وتقدير قادة العالم، وله مكانة كبيرة في قلوب أبناء الإمارات وجميع شعوب العالم، نسأل الله عز وجل أن يوفق سموه وأن يسدد خطاه".

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