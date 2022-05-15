أحمد بن حميد النعيمي: محمد بن زايد سيقود الإمارات لمزيد من الرفعة والتقدم

المصدر: وام

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بارك الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية لـصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله"، انتخابه رئيسا للدولة ليواصل مسيرة الخير و النماء لوطننا العزيز.

وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي في كلمة له ثقته بأن سموه سيواصل المسيرة التاريخية الملهمة لمؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمهما الله"، التي صنعت أجيالا وأجيالا ولا يزال سراج تأثيرهما يتواصل.

وقال: "كلنا يقين بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله سيقود وطننا إلى مزيد من الرفعة و التقدم لتظل دولة الإمارات نموذجا يحتذى و مركزا رائدا في مختلف المجالات".

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