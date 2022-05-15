محمد بن زايد يتقبل تعازي قادة الدول في وفاة الفقيد

المصدر: أبوظبي - وام

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تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، أمس، تعازي ومواساة قادة الدول الشقيقة والصديقة ورؤساء الوفود.. في وفاة فقيد الوطن الكبير المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله».

فقد تقبل سموه التعازي في العاصمة أبوظبي من السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عمان الشقيقة، والملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وعبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، والدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق، وقيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، والفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة.

كما قدم التعازي.. الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، والأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، والأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية.. إلى جانب الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، ونجله الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ممثل أمير دولة الكويت الشقيقة، والشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني الممثل الشخصي لأمير دولة قطر الشقيقة، والدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، ونجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وأيمن بن عبد الرحمن رئيس الوزراء «الوزير الأول» في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، ومنصور عزام ممثل رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ومسرور بارازاني رئيس وزراء إقليم كردستان العراق الشقيق، ومحمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق، وقربان قولي بيريد محمدوف رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية تركمانستان الصديقة.

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