الاتحاد لائتمان الصادرات: محمد بن زايد يقود الإمارات لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي المستدام

المصدر: وام

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هنأ ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف فالسيوني: تتطلع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات إلى إحراز تقدم كبير في ظل القيادة الرشيدة لسموه بصفتها الكيان الاتحادي المكلف بتعزيز التنويع الاقتصادي في البلاد والتجارة غير النفطية، وذلك من أجل تحقيق المزيد من النمو في قطاع التصدير وإعداد البلاد لحقبة ما بعد النفط.

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