سيف بن زايد: نبايعك يا رئيسنا على الولاء والإخلاص والوفاء

المصدر: دبي - البيان

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بارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة انتخابه رئيساً للدولة.

ودوّن سموه عبر «تويتر»: «سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.. نبايعك يا رئيسنا على الولاء والإخلاص والوفاء.. فأنت حامي الوطن وقائد مسيرته.. وعنوان البذل والعطاء.. وفارس السلام المقدام.. ورجل التسامح والإنسانية … وصاحب الرؤى الاستثنائية لمستقبل الوطن وشعبه.. وفقكم الله سيدي وسدد خطاكم».

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