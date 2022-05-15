حمدان بن زايد: سِر بنا فأنت ربان سفينتنا وقائد مسيرتنا وقدوتنا

المصدر: دبي - البيان

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بارك سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة انتخابه رئيساً للدولة.

ودوّن سموه عبر «تويتر»: «أخي وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، نبايعك على الولاء والطاعة، كنا وسنبقى على العهد ماضين، سِر بنا فأنت ربان سفينتنا.. وقائد مسيرتنا.. وقدوتنا، في ظل قيادتك سيدي يواصل الوطن والشعب ما عهدناه من مسيرة الخير والعطاء».

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