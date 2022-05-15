مريم المهيري: محمد بن زايد قائد فذ ذو رؤية حكمية

المصدر: وام

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قالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إنه على مدار عقود أثبت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بمواقفه وتوجيهاته وتوجهاته أنه قائد فذ ذو رؤية حكمية تستشرف المستقبل، وتضع الوطن والمواطن نصب عينيها دائماً.

وأضافت أنه على مدار سنوات تمكن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" من تعزيز علاقات دولة الإمارات بالعديد من دول المنطقة والعالم ما ساهم وسيساهم في تعزيز مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة محلياً وإقليمياً وعالمياً".

وأوضحت معاليها أن دولة الإمارات حققت مسيرة تنموية حافلة تكللت بالإنجازات على كافة المستويات على مدى خمسة عقود من الزمن، وقدمت للعالم نموذجاً رائداً في نهضة وتطور الدول، بفضل قادة أخلصوا وتفانوا وبذلوا من جهدهم وعطائهم ورعايتهم لمصالح البلاد والعباد ما تحقق بفضله استفادة كاملة من الإمكانات المتاحة، وتوظيفها بأفضل سبل وخطط وعمل، نحو الازدهار والاستقرار، واستشراف المستقبل، ليضعوا دولة الإمارات في مصاف الدول الكبرى إقليمياً وعالمياً.

وقالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري: "اليوم نبارك لأنفسنا ولشعب دولة الإمارات تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" منصب رئيس الدولة، ونتعهد بمواصلة العمل تحت قيادته بكل الجد والتفاني لتعزيز رفعة وطننا وتنافسية دولتنا".

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