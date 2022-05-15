عبد الله بن سالم: محمد بن زايد صاحب دور ريادي في خدمة الوطن

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً لدولة الإمارات، بإجماع أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، يؤكد دور سموه الريادي والتاريخي في خدمة الوطن، والإخلاص الذي عمل به سموه طيلة حياته، من أجل تعزيز أسس الاتحاد وحمايته.

وتابع سموه: كان، وما زال، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأب والقائد الحريص على كافة شؤون الدولة وشعب الإمارات، بمتابعته وكرمه ومواقفه النبيلة، والتي تعكس ما تعلمه من الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله.

واختتم سموه: نبارك لصاحب السمو رئيس الدولة، ونسأل الله له التوفيق والتيسير في مواصلة ما تحقق للدولة من خير وتقدم، ونؤكد وقوفنا متعاضدين بشكل دائم، لرفعة الوطن، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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