سلطان القاسمي: انتخاب محمد بن زايد رئيساً امتداد للمسيرة الحضارية

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة يمثل امتداداً للمسيرة الحضارية والمتطورة بشكل متسارع لدولة الإمارات العربية المتحدة فهو من عاصر نهضتها منذ صغره برفقة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والقادة المؤسسين وساهم في بناء الدولة والحفاظ على مكتسباتها.

رؤية

وأضاف سموه: الرؤية السديدة والحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أسهمت بشكل واضح وكبير جداً في المنجزات التي حققتها الدولة ولدعمه الدائم وتوجيهاته المباشرة سبباً في ما وصلت إليه الدولة من مكانة مرموقة.

مباركة

واختتم سموه: نبارك لصاحب السمو رئيس الدولة ونسأل الله له التوفيق والسداد لما فيه خير للبلاد والعباد، ونؤكد تعاضدنا الدائم يداً بيد في خدمة الوطن والحفاظ على اتحاده بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز