محمد بن زايد قائد استثنائي رسخ اسم الإمارات في المحافل الدولية

المصدر: دبي - متابعة: قسم المحليات

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بارك أعضاء في المجلس التنفيذي لإمارة دبي ومسؤولون في الإمارة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، انتخابه من المجلس الأعلى للاتحاد رئيساً للدولة، مؤكدين أن سموه خيرة رجال الوطن الأوفياء والمخلصين الذين وهبوا أنفسهم لخدمة شعب الإمارات.



بدوره بارك معالي عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة، مشيراً إلى أن سموّه قائد الخمسين الثانية من المئوية الأولى للدولة.



وقال معاليه: «نهنئ أنفسنا بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف لن يرى العالم سموّه إلّا ممسكاً بزمام القيادة والريادة في دولتنا الحبيبة، متقدماً بها في دروب المجد والسؤدد ومرتقياً بأبنائها نحو قمم العلياء».



وهنأ معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، لافتاً إلى مضي دولة الإمارات بثبات وقوة نحو المستقبل المشرق الذي دائماً ما تسعى إليه.



وأكد معاليه على أن العهد الجديد والمرحلة التاريخية التي تستهلها دولة الإمارات العربية المتحدة في مسيرتها بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إنما تستكمل دورها الرائد على مستوى المنطقة والعالم، حيث قدمت الدولة نموذجاً تنموياً ملهماً لدول العالم أجمع في مختلف المجالات، أرسى أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعزز مكتسباتها بكل ثقة وثبات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وسيستكمل هذا العهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برؤى جديدة لما فيه رفعة الوطن وأمنه وأمانه وعزه وازدهاره بين دول العالم.



وأكد معالي الفريق عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خير امتداد، للمغفور لهما، والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراهما، وخيرة رجال الوطن الأوفياء والمخلصين الذين وهبوا أنفسهم لخدمة شعب الإمارات، والنهوض بهم نحو الريادة على الصعد كافة، آثراً حياته لتحقيق الرخاء والاستقرار للمجتمع، متمسكاً بمبادئ وقيم القادة المؤسسين، ومستكملاً مسيرة من سبقوه بالبذل والعطاء لخدمة شعبه ووطنه والدفاع عن قضايا الأمتين الأمة العربية والإسلامية.



وأضاف معاليه: «عرف شعب الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمواقف حقيقية رسخت في نفوسنا الأمن والأمان والشعور بالاطمئنان، وشهدناه خير سند لنا في الأوقات العصيبة، وكلنا ثقة بأنه خير خلف لخير سلف، سائلين المولى أن يوفق سموه لما فيه الخير للشعب والمنطقة العربية، وأن يسدد خطى سموه على طريق الحق والعدل».



تهنئة



وتقدم معالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، بأحر التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مؤكداً أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هو خير خلف لخير سلف.



وقال: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هو قائد استثنائي، ارتبط اسمه بالإنجازات الكبيرة، في تعزيز مسيرة السلام والاستقرار في المنطقة، ونشر ثقافة التسامح في العالم، وساهم في إطلاق العديد من المبادرات لتطوير وتعزيز التنمية الشاملة في دولة الإمارات، وتحقيق قفزات نوعية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والسياسية، مشيراً إلى أن سموه تبنى نهج التنويع الاقتصادي، عبر التركيز على الاستثمار في القطاعات الحيوية، مثل القطاع الصناعي والصحي والتقني، ودعم وإنشاء الشركات الوطنية، لضمان رفع قدرات الدولة في استدامة النمو والرخاء في البلاد رغم التحديات العالمية.



وأكد معالي مطر الطاير: حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تعزيز أمن واستقرار الدولة، من خلال تطوير القوات المسلحة، وعقد الشراكات الاستراتيجية لتعزيز الدفاع المشترك، وحماية مصالح الدولة والمنطقة، كما حرص على بنـاء الإنسان، وقد شهد قطاع التعليم وتمكين الشباب في الدولة قفزات نوعية، ويشهد على ذلك تطور نظام التعليم المرتكز على رفد أبناء الوطن بمهارات المستقبل، مما مكّن الشباب من شغل المناصب القيادية ودعم مسيرة التنمية، وتحقيق العديد من الإنجازات التاريخية والاستراتيجية، وخصوصاً في مجالي الاستدامة والطاقة، من أهمها البرنامج النووي السلمي الإماراتي. وقال الطاير في ختام تصريحه: «نسأل الله العلي القدير أن يوفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأن يعينه وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على حمل الأمانة، ويسدد خطاهم فـي مواصلة مسيرة النهضة والتنمية لما فيه الخير للوطن والمواطن».



إنجازات



وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نبارك لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة، فهو خير خلف لخير سلف، سيواصل مسيرة البناء والتنمية التي بدأها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقائد التمكين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، لتظل راية الاتحاد عالية خفاقة على الدوام، وتستمر دولة الإمارات في تحقيق الإنجازات وتواصل رسالتها في نشر الخير والسلام بين دول وشعوب العالم، فصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قائد فذ على المستوى العالمي يحظى باحترام وتقدير قادة العالم، وله مكانة كبيرة في قلوب أبناء الإمارات وجميع شعوب العالم».



وتابع الطاير: «نسأل الله عز وجل أن يوفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأن يسدد خطاه ويعينه على حمل الأمانة وإكمال المسيرة ليقود دولة الإمارات إلى مزيد من النجاح والتقدم والازدهار، ونتعهد بالولاء للوطن وقيادتنا الرشيدة مهتدين برؤيتهم الحكيمة وتوجيهاتهم السديدة، وأن نؤدي واجبنا في بذل الجهود المخلصة لخدمة بلادنا الغالية والحفاظ على المكتسبات وتحقيق المزيد من الإنجازات لتكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في العام 2071».



نهضة



وتقدم المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي بأسمى آيات التبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة انتخابه رئيساً للدولة.



وقال الحميدان: نبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً للدولة، مؤكداً ثقة عموم شعب الإمارات بسموه وحكمته وقدرته على استكمال مسيرة النهضة والتنمية الإماراتية.



وأضاف: «بالأصالة عن نفسي وعن إخواني أعضاء وموظفي النيابة العامة في دبي، نتقدم بالتهنئة والتبريك إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة».



وأوضح أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في هذا اليوم التاريخي، أبرزت وأكدت عمق الثقة الكاملة بسموه من قبل أصحاب السمو حكام الإمارات، وشعب دولة الإمارات.



وقال إن كلمة سموه «أوضحت مدى الحب والولاء الذي يربط صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، مع أبناء شعبه والمواطنين، وعمق العلاقات الأخوية التي تربطه بهم، ومدى تفانيه في خدمتهم».



أيضاً تقدم داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات، سائلاً الله عز وجل أن يسدد خطاه ويوفقه في قيادة دولة الإمارات، ومواصلة مسيرتها التنموية ونهضتها الحضارية.



وذكر أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً للدولة، يمثل انطلاقة حقبة جديدة من مسيرة دولتنا التي بدأها المؤسسون منذ خمسين عاماً، مرحلة تحتاج إلى قائد ملهم وطموح، يمتلك رؤى مستقبلية مشرقة لقيادة دولة الإمارات خلال خمسين عاماً مقبلة زاخرةً بالعطاءات والإنجازات.



وتابع: نحن على ثقة بأن دولتنا ستواصل تحت قيادة سموه ريادتها ومكانتها الإقليمية والعالمية، كنموذج للتقدم والتطور، وأن تكتب فصلاً جديداً في الريادة والتميز، مستكملاً سموه مسيرة التنمية والنهضة الإنسانية التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون رحمهم الله، واستكمال ما بني للمضي قدماً بدولتنا نحو تحقيق رؤيتها وأهدافها للمئوية القادمة.



أيضاً أكد هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات خلفاً للمغفور له فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، تأكيدٌ على مواصلة المسيرة على الأسس التي وضعها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وسار على خطاها المغفور له، والتي تتسم بالقيم الرشيدة والمبادئ الأصيلة لترسيخ مكانة الدولة بين مصاف الدول المتقدمة على الصعد كافة.



وأضاف المرّي: «لقد اكتسب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال مرحلة ولاية العهد في أبوظبي ثقة وولاء أبناء وطنه، ورعى جميع المبادرات التي ساهمت في تدعيم وتعزيز أمن الإمارات وتحفيز خطط تنويع النشاط الاقتصادي فيها. وعلى الصعيد الدولي، رسخ بأفعاله وأقواله نهج الإمارات كدولة فاعلة وكوجهة عالمية مثالية، وأرسى قواعد إنسانية تستحق التقدير، تمثلت في جهوده المتواصلة في تعزيز العمل الإنساني والإغاثي وقيم التعايش والتسامح بين الجميع».



وقال المرّي: «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خير خلف لخير سلف، ونعاهده على مواصلة العمل والإخلاص في مسيرة رفعة وطننا الغالي، وأن نكرّس جهودنا لخدمة الدولة وشعبها تحت قيادته الحكيمة».



مباركة



كما قدم حمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي مباركته وتهنئته إلى قيادة وحكومة وشعب الإمارات لمناسبة انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة، خلفاً للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.



وأعرب الشيباني عن ثقته بمواصلة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مسيرة التقدم والبناء والرخاء التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتابعها من بعده قائد التمكين وراعي المسيرة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي تفتقده دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً والأمتان العربية والإسلامية بعد مسيرة كانت حافلة وغنية بالعطاء والإنجازات والمبادرات.



وقال: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خير خلف لخير سلف، وهو قائد بحجم وطن، يحظى باحترام وتقدير أصحاب السمو الحكام وأولياء العهود وحكومة الدولة، وجميع أبناء الإمارات، عطفاً على احترام وتقدير قادة العالم الذين يعتبرونه شريكاً فاعلاً في القضايا والملفات الدولية. وتابع الشيباني: «نبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على أن نبقى على العهد لنواصل مسيرة التنمية والبناء تحت ظلّ قيادته».



بيعة



وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «نتقدم في دائرة الأراضي والأملاك في دبي بأصدق عبارات التهنئة لدولة الإمارات قيادة وشعباً بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان رئيساً لدولة الإمارات العربيّة المتّحدة».



وتالع بن مجرن: نبارك لسموه ونبايعه على السمع والطاعة، فهو نعم القائد الحكيم الذي سيكمل مسيرة النهضة والبناء والتنمية على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فهو نهل من مدرسة زايد وكان نعم العضيد لخليفة، وكلنا يقين بأن الدولة سوف تزدهر وتسابق الأمم إن شاء الله للعلياء.



مسؤولية



أيضاً قدم طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي التهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لانتخابه رئيساً للدولة.



وقال المنصوري: «ندعو الله عز وجل أن يوفقكم يا صاحب السمو في أداء المسؤولية الكبيرة التي أنيطت بسموكم لمواصلة تعزيز وترسيخ ما تنعم به الإمارات من نهضة وتقدم وأمن واستقرار، سائلين الله تبارك وتعالى أن يديم على سموكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر».



وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: إن انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً للدولة، يأتي اعتزازاً بما قدمه سموه على مدى عقود، لوطنه ولشعبه ولأمته، ويرسخ معه تلك الثقة في رؤى سموه وحكمته لاستكمال مسيرة التقدم والازدهار، وتعزيز مكانة الاتحاد إقليمياً ودولياً، وصناعة مستقبل يحمل معه مزيداً من دعائم النهضة ومقوماتها في مختلف المجالات.



وأضاف الدكتور بالهول قائلاً: لقد عرف أبناء الوطن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قائداً استثنائياً قريباً من شعبه، وفياً لوطنه بهمة عالية وعزيمة شامخة في العطاء والبناء، وعرفته أمته سنداً لأشقائه، داعماً ومؤازراً لقضايا بني عروبته، وعرفه العالم حكيماً ينشد السلام والخير للإنسانية كلها، متكئاً في ذلك على قيم رفيعة شكلت حضارة الإمارات ووجهها المشرق بين دول العالم أجمع.



وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خير خلف لخير سلف، وسموه امتداد للمغفور له الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.



وأضاف إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معروف بتجربته الرائدة التي جسدها في مشاريعه المتميزة ومبادراته الناجحة في شتى المجالات والميادين الاقتصادية والاجتماعية والمالية، مشيداً بالصفات القيادية التي يتمتع بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والعلاقات المتميزة التي تربطه مع قادة دول العالم سواء على مستوى الوطن العربي أو الإسلامي والعالم، مؤكداً أن انتخاب سموه سيكمل المسيرة الناجحة لدولتنا والإنجازات المباركة التي تحققت على مدار العقود الماضية.



وأكد مدير عام جمارك دبي أننا نعاهد سموه، حفظه الله، على العمل والجد والاجتهاد لتحقيق رؤية دولتنا ومئوية الإمارات 2071 وتوجيهات قيادتنا الرشيدة نحو المزيد من الرخاء والازدهار والتقدم.



امتداد



أيضاً رفع الفريق خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني في دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بانتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلفاً للمغفور له فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.



وقال الفريق المطروشي إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خير خلف لخير سلف، فسيكون عهده امتداداً لنهج وعطاء ومسيرة النجاح والبناء والتطور التي شهدتها الدولة على يد المؤسسين.

وأضاف الفريق المطروشي إن شعب الإمارات سيكون خير سند وخير عون لسموه ونعاهده على السمع والطاعة، وسنكون جنوداً مخلصين له ولدولتنا، وأوفياء لقيادتنا لا نحيد عن الدرب.



كما أكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، اختيارٌ صادف أهله، فصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خير خلف لخير سلف، وسموه القادر بمشيئة الله وتوفيقه على حمل الراية واستكمال المسيرة التي بدأها الآباء المؤسسون.



وقال إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، نشأ وترعرع في كنف الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ونهل من معينه، وتشرب الحكمة وأصول القيادة من يديه الكريمتين، وكان طيلة السنوات الماضية إلى جانب المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وقدم الغالي والنفيس لتعزيز مكانة دولة الإمارات، وسهر مع إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات على راحة شعب الإمارات وحرص على سعادته، وتوفير سبل العيش الهانئ له، ونسأل الله العلي القدير أن يعين رئيس الدولة على حمل الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة دولة الإمارات وشعبها الوفي.



حكمة



وهنأ أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.



وقال المهيري: «بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي في اللجنة العليا للتشريعات، أتقدم بأحر التهاني وأصدق التبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، على انتخابه رئيساً للدولة. كما نهنئ قيادة وشعب دولة الإمارات، فهو خير خلف لخير سلف، ونسأل الله له العون والتوفيق والسداد لما فيه خير ونماء للبلاد».



وتابع: «يتمتع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأخلاق رفيعة وحكمة ورؤى ثاقبة، وأحد القادة المخلصين في مسيرة التنمية والإنجازات الاستثنائية التي حققتها دولة الإمارات محلياً وإقليمياً وعالمياً خلال خمسين عاماً من عمر الاتحاد، حيث يمثل سموه امتداداً للإرث الحضاري العريق للمغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراهما، والآباء والقادة المؤسسين. وكلنا ثقة وإيمان بأن سموه لن يدخر جهداً في أن تبقى راية الاتحاد الشامخة عالية».



وأكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن مسيرة دولة الإمارات نحو المستقبل ستواصل خطواتها المتسارعة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على خطى المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، برؤية رسخ ركائزها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن بن سلطان آل نهيان لخدمة شعب الإمارات، وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع، وتطوير كل المجالات التنموية والاقتصادية والمستقبلية التي تعود بالخير على أبناء الإمارات.



وقال: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قائد مسيرتنا نحو المستقبل وراعي ريادتنا وأمل مستقبلنا، وخير خلف لخير سلف»، مضيفاً: «شعب الإمارات يعاهدكم بأن يكون على قدر أملكم وبمواصلة العمل لتحقيق رؤيتكم لمستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة».



وتابع بلهول: «إنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لا تعد ولا تحصى في ريادة دولة الإمارات في القطاعات الاقتصادية والدبلوماسية والحكومية والعلمية والتكنولوجية والإنسانية.. فسموه لديه رؤية ثاقبة للمستقبل، وإحساس عالٍ بالمسؤولية قل نظيره، وله في قلوب شعب الإمارات والعرب كافة مكانة خاصة».



وأكد معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد تأكيد على الالتزام بتكريس نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ووفاء لقيم ومبادئ الاتحاد التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة.



وأضاف معاليه نتوجه بأصدق التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونعاهده على مواصلة العمل بنفس الهمة والروح العالية لتحقيق أهداف وتطلعات دولتنا خلال الخمسين عاماً المقبلة. ونجدد في هذا اليوم التزامنا التام وحرصنا الدائم على توظيف كل الطاقات والإمكانات، وأن نكون الجند الأوفياء الذين يعملون بلا كلل لإعلاء اسم ومكانة دولة الإمارات في كل المجالات.



وقال الدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، إن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، حدث تاريخي في مسيرة الدولة تمضي بها بزخم وعزيمة في مسيرة الإنجازات، نحو آفاق مستقبلية من الازدهار والتطور والرخاء والرفاهية تحت قيادة صاحب السمو، تتعمق فيها الثقة في مسيرة الوطن والانتماء إلى تراثه وقيمه وتقاليده، ورفعة شأنه بين دول العالم.



وأشار إلى أن سموه هو خير خلف لخير سلف، وبينما نودع قائداً استثنائياً ونعزي أنفسنا برحيل الأب الحاني المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، فإننا نبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً وقائداً لدولتنا نحو المجد والريادة، وإن شعب الإمارات على ثقة بأن السنوات المقبلة ستشهد إنجازات وإسهامات أكبر وأعظم بما يحقق المزيد من التقدم والرخاء للوطن.

وأضاف الدكتور عامر شريف: «إننا نبايع على الولاء والإخلاص لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قائداً استثنائياً لا سقف لطموحه، بما لديه من خبرة وباع طويل في العمل الوطني والدولي، وبصماته واضحة في جوانب عديدة تثري حياتنا، وكسب سموه محبة شعبه واحترام العالم تقديراً لمواقفه الإنسانية»، مؤكداً أن القطاع الصحي الأكاديمي يعاهد قائد الوطن على مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب لتتعزز مكانة الإمارات وسمعتها العلمية بين الأمم.



وأكد حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة تأكيد على أن الإمارات ماضية بقوة نحو صناعة حاضرها القوي، وبناء المستقبل المشرق لأبنائها.



وقال: «نتوجه اليوم بالتهنئة إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات، وندعو الله أن يوفقه ويسدد خطاه في إرساء القيم الأصيلة والمبادئ التي نستمدها من المغفور لهما، الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراهما».

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