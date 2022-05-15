قائد القوات البحرية: محمد بن زايد صاحب رؤى ثاقبة تحظى باحترام العالم

المصدر: وام

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أكد اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية، أن ما تركه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "طيب الله ثراه" من إرث عظيم سيبقى محفورا في قلب ووجدان شعب الإمارات وشعوب العالم أجمع.

وقال قائد القوات البحرية في كلمة له: "ترجل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن صهوة جواده بعد أن وضع لبنة الختام لحقبة زمنية أفنى خلالها عمره وصحته ووقته من أجل وطنه الكبير الذي احتضن كل أبنائه الذين كسب حبهم و أحبهم فأحبوه و حمل أمانة الإمارات على عاتقه بكل اقتدار.

وأضاف أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي تم انتخابه اليوم رئيسا للدولة صاحب رؤى ثاقبة تحظى باحترام العالم.. وكيف لا وهو ابن زايد الخير القائد الأول والأب الملهم لكل معاني الأصالة والشجاعة والكرم والحكمة والذي يملك قيم التواضع والشجاعة والحكمة وصون حقوق الناس وتحقيق الوفاق وإدارة شؤون الحكم بطريقة عززت من نهضة الدولة وقادتها إلى الصدارة و التميز.

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