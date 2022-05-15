محمد العلماء: انتخاب محمد بن زايد رئيساً للدولة يزيدنا فخراً وولاءً

المصدر: وام

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قال سعادة الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان"حفظه الله" رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة هو تأكيد على مواصلة الدولة مسيرة الإنجازات الفريدة وعلى قوة ووحدة الوطن وأن شعب الإمارات يبايع بكل صدق وإيمان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على السمع والطاعة بما عرفه عن سموه من مميزات القائد الفذ والرؤية الاستراتيجية والتنموية التي استقاها من الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان "طيب الله ثراه" حتى تَمَلك الكثير من السمات القيادية الاستثنائية.

وأكد أن انتخاب سموه رئيساً للدولة يزيدنا فخراً وولاءً وحباً للوطن ولقائد حكيم قادر على مواصلة مسيرة العمل الوطني وتلمس احتياجات الشعب نحو مستقبل زاهر يتعزز فيه الرخاء والتقدم وتواصل الدولة في ظل قيادة سموه دروب النهضة والريادة وترسيخ المكانة العالمية للإمارات كبلد للعطاء والتسامح والأخوة الإنسانية والمسيرة الحافلة بالإنجازات إلى الخمسين عاماً القادمة.

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