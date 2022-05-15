مطر الطاير: محمد بن زايد قائد استثنائي ارتبط اسمه بالإنجازات الكبيرة

المصدر: وام

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تقدم معالي مطر الطاير؛ المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة والمدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، بأحر التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" بمناسبة انتخابه رئيساً للدولة خلفاً للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، مؤكداً أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هو خير خلف لخير سلف.

وقال: "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" قائد استثنائي ارتبط اسمه بالإنجازات الكبيرة في تعزيز مسيرة السلام والاستقرار في المنطقة ونشر ثقافة التسامح في العالم وساهم في إطلاق العديد من المبادرات لتطوير وتعزيز التنمية الشاملة في دولة الإمارات وتحقيق قفزات نوعية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية"، مشيراً إلى أن سموه تبنى نهج التنويع الاقتصادي عبر التركيز على الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل القطاع الصناعي والصحي والتقني ودعم وإنشاء الشركات الوطنية لضمان رفع قدرات الدولة في استدامة النمو والرخاء في البلاد رغم التحديات العالمية.

وأكد معالي مطر الطاير حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على تعزيز أمن واستقرار الدولة من خلال تطوير القوات المسلحة وعقد الشراكات الاستراتيجية لتعزيز الدفاع المشترك وحماية مصالح الدولة والمنطقة كما حرص على بنـاء الإنسان وقد شهد قطاع التعليم وتمكين الشباب في الدولة قفزات نوعية ويشهد على ذلك تطور نظام التعليم المرتكز على رفد أبناء الوطن بمهارات المستقبل مما مكّن الشباب من شغل المناصب القيادية ودعم مسيرة التنمية وتحقيق العديد من الإنجازات التاريخية والاستراتيجية خاصة في مجالي الاستدامة والطاقة من أهمها البرنامج النووي السلمي الإماراتي.

وقال الطاير في ختام تصريحه: "نسأل الله العلي القدير أن يوفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأن يعينه وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الامارات على حمل الأمانة ويسدد خطاهم فـي مواصلة مسيرة النهضة والتنمية لما فيه الخير للوطن والمواطن".

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