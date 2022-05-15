يونس الخوري: عازمون على بذل أقصى الجهود لتنفيذ رؤية رئيس الدولة

المصدر: وام

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قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "نبارك لأنفسنا وأهلنا وإخواننا ولكافة أبناء دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة بمناسبة انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" رئيساً لدولة الإمارات".

وأضاف يونس الخوري "فبعدما فجعنا يوم أمس برحيل فقيد دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "طيب الله ثراه"، نقف اليوم معاً متوحدين خلف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله"، ومقدمين لسموه عهود السمع والطاعة، وعازمين على بذل أقصى الجهود لتنفيذ رؤية سموه في أن تقدم دولة الإمارات للعالم نموذجاً اقتصادياً واجتماعياً وإنسانياً وحضارياً يُحتذى. نسأل المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويرعاه ويسدد خطاه، وأن يحفظ هذه البلاد الطيبة آمنة مطمئنة دائماً وأبداً".

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