وكيل وزارة الدفاع: كلنا ثقة بأن الإمارات ستواصل طريقها نحو المستقبل بقيادة محمد بن زايد

المصدر: وام

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أكد سعادة مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع أن فقيد الوطن، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "طيب الله ثراه" كان قائدا محبا لوطنه وشعبه سار على خطى الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسين رحمهم الله. وقال: "سيبقى الشيخ خليفة بن زايد رمزا لحب الوطن والوفاء".

وقال الظاهري في كلمة له: "اليوم نبايع سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله رئيسا وقائدا " .. مشيدا بما يحظى به سموه من مكانة دولية مرموقة نالها عن بجدارة لما يملكه من رؤية إنسانية عميقة، وتوجهات سياسية و اجتماعية واقتصادية أثبتت فاعليتها و أثرها الكبير محليا و إقليميا و دوليا .. وأضاف: كلنا ثقة بأن الإمارات ستواصل طريقها نحو المستقبل بقيادة سموه ".

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