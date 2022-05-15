المركز الوطني للتأهيل: مسيرة الوطن بقيادة محمد بن زايد ستمضي بخطى ثابتة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الدكتور حمد الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل: إن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، هو بداية لمرحلة جديدة من التطوير والتقدم، والوصول لأفق بعيدة من التنمية الشاملة في الدولة، مضيفاً:

ستمضي مسيرة الوطن بخطى ثابتة، تحت قيادة حامي حمى اتحادنا، وسوف تتواصل الإنجازات الكبرى، فعهدنا بسموه دوماً، أنه يبذل الجهد الكبير والمتواصل لرفعة الوطن في كافة المجالات العسكرية والسياسية والتعليمية والصحية والاجتماعية.

وتابع الغافري: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، هو شبيه زايد في الحكمة، وصنو خليفة في العزيمة، وهو خير خلف لفقيد الأمتين العربية والإسلامية، الراحل المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، نبارك لسموه رئاسة الدولة، وقبل ذلك، نبارك لأنفسنا انتخابه، ونبايعه وننقاد له، راجين المولى عز وجلّ، أن يعينه على حمل هذه المسؤولية العظيمة، ويوفقه لما فيه كل الخير والعزة لدولتنا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز