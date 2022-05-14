رئيس الأركان: انتخاب محمد بن زايد رئيساً للدولة يؤسس لحقبة جديدة في تاريخ الإمارات

المصدر: وام

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أكد معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، أن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "طيب الله ثراه" كان قائداً وأباً للجميع".

وقال معاليه في كلمة له: "ترجل عن الدنيا فارس من فرسان الإمارات الشيخ خليفة بن زايد نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته فقد كان قائدا وأبا للجميع أدى الأمانة على أكمل وجه وأسهم في إقامة دولة عصرية تحظى باحترام الجميع وتواكب التطور في العالم قائمة على أساس متين من البناء السياسي والاجتماعي والاقتصادي والعسكري".

وأضاف أن انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة يؤكد عمق ثقة أعضاء المجلس وشعب الإمارات بقيادة سموه التي ستؤسس لحقبة جديدة في تاريخ الدولة على صعيد الأمن والاستقرار والبناء والازدهار، نسأل الله له التوفيق والسداد، وكلنا ثقة بأن بلادنا بخير تحت قيادته الرشيدة.

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