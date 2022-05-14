الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، غداً، على الإمارات مغبراً نهاراً على بعض المناطق، خاصة على الشمالية والشرقية، ويصبح صحواً بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للارتفاع.

وأوضح أن الرياح ستكون شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية وشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة ومحملة بالغبار نهاراً خاصة شرقاً، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر أن البحر سيكون مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي متوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

وفيما يلي بيان بأحوال الطقس خلال بقية الأيام الأربعة المقبلة:

الاثنين

الطقس: رطب صباحاً على المناطق الساحلية - صحو بوجه عام – ارتفاع في درجات الحرارة يكون ملحوظ على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: رطب صباحاً خاصة على المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف – حار وصحو بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً خاصةً غرباً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً مساءً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: رطب صباحاً خاصة على المناطق الساحلية – حار وصحو بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية.

الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار نهاراً خاصة غرباً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب صباحاً خاصة على بعض المناطق الشمالية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف – حار وصحو بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً، سرعتها من 15 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز