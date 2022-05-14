البواردي: اختيار محمد بن زايد تعبير عن نجاح تجربة الاتحاد

المصدر: وام

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أكد معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، أن الانتقال السلس للحكم واختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" رئيسا للدولة.. القائد الأعلى للقوات المسلحة، يعبر عن مدى نجاح تجربة اتحادنا المتين وانسجام أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد لما فيه خير الإمارات وشعبها، مشيرا إلى أن هذا الاختيار يأتي عرفاناً وتقديراً من الدولة بكامل أركانها، دستورياً وشعبياً، لفضائل هذا القائد الفذ واستذكارا لمسار طويل من العطاء منذ أن تولى سموه ولاية العهد في إمارة أبوظبي.

وقال معالي البواردي: "اليوم وبعد رحيل فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" إلى جوار ربه، ندعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن يأجره عن شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية خير الجزاء عن كل ما قدمه من إنجازات عظيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعن كل خير وإحسان ومواقف إنسانية ونبيلة تجاوزت حدود الوطن العربي والأمة الإسلامية لتصل إلى جميع أنحاء العالم، حفظ الله قيادتنا الرشيدة ووطنا الغالي وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان في مصابنا الجلل".

وأضاف معاليه: "إن الانتقال السلس للحكم واختيار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" رئيسا للدولة.. القائد الأعلى للقوات المسلحة، يعبر عن مدى نجاح تجربة اتحادنا المتين وانسجام أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد لما فيه خير الإمارات وشعبها. هذا الاختيار يأتي عرفاناً وتقديراً من الدولة بكامل أركانها، دستورياً وشعبياً، لفضائل هذا القائد الفذ واستذكاراً لمسار طويل من العطاء منذ أن تولى سموه ولاية العهد في إمارة أبوظبي".

واختتم معالي البواردي بالقول: "إننا في وزارة الدفاع نبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" رئيساً للدولة فهو خير خلف لخير سلف وذلك وفاءً لهذا القائد الذي نذر نفسه منذ ريعان شبابه لهذه الدولة وشعبها".

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