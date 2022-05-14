عبدالله بن زايد: الإمارات بقيادة محمد بن زايد تنطلق في مسيرة جديدة عامرة بالإنجازات

المصدر: وام

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أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، تنطلق في مسيرة تاريخية جديدة عامرة بالإنجازات و الآمال".

وقال سموه في كلمة له: "‏تبنى الأوطان وتزدهر بسواعد الرجال.. أخي و قائدي و سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة.. ولي أمري نبايعك ونعاهدك على السمع و الطاعة الكاملة.. بقيادتك ننطلق في مسيرة تاريخية جديدة عامرة بالإنجازات و الآمال".

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