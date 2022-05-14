رئيس البرلمان العربي يبارك لمحمد بن زايد انتخابه رئيساً للدولة

المصدر: وام

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بارك معالي عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان انتخابه رئيسا للدولة .

و أعرب العسومي في تصريح له عن تمنياته لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بالتوفيق و السداد في هذه المرحلة المهمة من تاريخها لمواصلة مسيرة البناء و التطوير و الرخاء التي أرسى أساسها و شيد بنيانها الراسخ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " و استكملها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله ".

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