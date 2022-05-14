خليفة بن محمد: نبارك لشعب الإمارات انتخاب محمد بن زايد رئيسا للدولة

المصدر: وام

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أعرب معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" رئيسا للدولة، مبتهلاً إلى الباري جلّ وعلا أن يحفظ سموه، ويكلل بالتوفيق جهوده للدفع بالنهضة التنموية للوطن من نمو ورقي وازدهار.

وقال معاليه : " إن انتخاب أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" رئيساً للبلاد، خلفاً لفقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله "، يدلل على السيرة الحميدة والخِصال الإنسانية والصفات التي يتمتّع ويمتاز بها سموه، ابناً للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه "، في إدارة دفّة الحُكم وشؤون الوطن نحو مستقبل أكثر إشراقاً ورفعةً لدولة الإمارات العربية المتحدة " .

واختتم معاليه بالقول : " نُعلن المبايعة ونبارك لشعب الدولة، هذا الاختيار المُبارك، متضرعاً إلى المولى عز وجل أن يُعين صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" على حمل الأمانة لمواصلة مسيرة النماء، وأن يسدد على طريق الخير والفلاح خطاه، من أجل أن تبقى دولة الإمارات دائماً في عزٍ ورخاء وأمن وسخاء، هامتها شامخة عملاقة ورايتها عالية خفّاقة، في ظل هذه الحقبة التاريخية الجديدة مع هذا القائد الفـذ الذي عرفه شعبه على مدى السنوات الماضية، قائداً في ميادين البطولة والرجولة والواجب".

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