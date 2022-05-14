حصة بوحميد: محمد بن زايد قائد مسيرة دولتنا وحصن ودرع اتحادنا

المصدر: وام

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قالت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع إن انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" رئيسا للدولة هو إجماع لاتحاد الدولة وشعب الإمارات على مزيد من الثقة والقوة والريادة التي بلغتها دولة الإمارات على مدى 50 عاما ماضية و50 عاما مقبلة مليئة بالخير والعطاء والارتقاء بما يعكس أبلغ صور الوفاء لما أرساه فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله " من قيم أصيلة ومبادئ سامية، رسخت مكانة دولة الإمارات بإنجازات لا حصر لها.

وأشارت معاليها إلى أن إجماع ووحدة الوطن على القيادة الفريدة والدور الوطني الاستثنائي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مؤسس مئويتنا وقائد مسيرة تنمية دولتنا وحصن ودرع اتحادنا وقوة ومنعة قواتنا المسلحة وقدوة أجيال الوطن ومصدر الثقة بمستقبلهم وبقيادة سموه ستنتقل دولة الإمارات إلى مراتب أعلى من العز والمجد والتفوق والريادة وإلى آفاق شاسعة من النجاح والإبهار والتقدير العالمي.

واختتمت معالي حصة بوحميد بالقول " إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" هو امتداد لقيم الاتحاد ووفاء المؤسسين فهو ظل والده المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وهو عضد الاتحاد وسنده القوي، أمضى أعواما طويلة في خدمة وطنة وتحمل مسؤولية أبنائه فسموه كان ولا يزال رجل الوفاء بقيم أصيلة، ومبادئ راسخة وإنجازات متواصلة ارتقت بمكانة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي وعززت من سمعة الوطن ومكانة أبناء الإمارات وسط الأمم".

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