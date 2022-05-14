شيخ الأزهر يبارك لـ محمد بن زايد انتخابه رئيسا للإمارات

المصدر: وام

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بارك فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ثقة شعب الإمارات بانتخابه رئيسا للدولة داعيا المولى عز وجل أن يوفقه في استكمال مسيرة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لتواصل دولة الإمارات نهضتها.

و قال فضيلة الإمام الأكبر في تدوينه له على صفحتيه الرسميتين على فيسبوك و تويتر : " في الوقت الذي أشعر فيه بأخي العزيز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد و مصابه الجلل بفقدان أخيه و سنده الشيخ خليفة رحمه الله فإنني أشُدُّ على يديه و أدعو الله أن يقوي ظهره، ويشدَّ أزره، ويوفقه رئيسًا وقائدًا لدولة الإمارات لاستكمال مسيرة الراحل الحكيم في خدمة بلاده و دينه و أمته، ونشر العدل و الخير في كل مكان".

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