قادة العالم: محمد بن زايد قائد استثنائي لمستقبل مشرق

المصدر: البيان -وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأ قادة العالم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدين أن الإمارات تبدأ عهداً جديداً ومرحلة تاريخية استثنائية في مسيرتها بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتستكمل دورها الرائد وتعزز منجزاتها ومكتسباتها وتتطلع بكل ثقة وثبات إلى المستقبل كنموذج تنموي وريادي يحظى باحترام وإعجاب العالم.

فقد هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد على أهمية تعزيز العلاقات الخليجية والعربية والإسلامية.

وقال الملك سلمان: يسرنا بمناسبة انتخابكم من قبل المجلس الأعلى للاتحاد رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أن نعرب لسموكم عن أخلص التهاني الأخوية، سائلين المولى جل وعلا أن يوفق سموكم ويعينكم ويسدد خطاكم لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها لمواصلة مسيرة الخير والنماء التي سار عليها والدكم الشيخ زايد آل نهيان وأخوكم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ــ رحمهما الله ــ .

وأضاف : نتطلع لاستمرار العمل على توطيد أواصر الأخوة والصداقة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والعمل معاً على تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمتين العربية والإسلامية، متمنين لسموكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم الشقيق مزيداً من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار. كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد.

وقال ولي العهد السعودي: "يسرني بمناسبة انتخابكم من قبل المجلس الأعلى للاتحاد رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أن أبعث لسموكم بأخلص التهاني مقرونة بأطيب تمنياتي لكم بموفور الصحة والسعادة، سائلاً المولى جل وعلا أن يوفق سموكم ويعينكم ويسدد خطاكم لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، ومواصلة مسيرة التنمية في بلدكم الشقيق، متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المزيد من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار".

وهنأ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا للإمارات.



مواصلة مسيرة التطور

وهنأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على ثقة شعب الإمارات في توليه مقاليد الحكم رئيساً لدولة الامارات العربية المتحدة.

وأعرب السيسي عن أطيب التمنيات بالتوفيق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مواصلة مسيرة التطور والازدهار للشقيقة الإمارات، واستكمال السياسات الرشيدة التي حققها، المغفور له بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

تقدم وازدهار

بعث الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع لسموه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة سائلا سموه المولى عز وجل أن يسدد خطاه لمواصلة قيادة واستكمال مسيرة الخير والنماء التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي أرسى دعائمها، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكدا سموه بأنه قد فقد أخا عزيزا جمعته به أواصر الأخوة والمودة كما فقدت دولة الإمارات العربية المتحدة والشعب الإماراتي والأسرة الخليجية والعالمين العربي والإسلامي قائدا عظيما سخر حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا أمته العربية والإسهام بجهوده المقدرة لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة، مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية الراسخة والحميمة التي تربط الأسرتين الكريمتين والبلدين والشعبين الشقيقين.

وتمنى أمير دولة الكويت لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وافر الصحة ودوام العافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

كما بعث نائب أمير الكويت وولي عهده، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، ضمنها خالص تهانيه بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع لسموه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، متمنياً لسموه كل التوفيق والسداد لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومتمنياً لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة. كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي ببرقية تهنئة مماثلة.

قائد ملهم

رفع معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، باسمه وباسم جميع منسوبي الأمانة العامة ومكاتبها وبعثاتها، أسمي التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، معبراً عن إيمانه بأن مسيرة الإمارات العربية المتحدة ستمضي بثبات وقوة في ضوء الإنتقال السلس والاجماع الذي حظي به انتخاب رئيس الدولة، كقائد ملهم لمستقبل مشرق، فخير خلف لخير سلف.

وأكد معالي الأمين العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تبدأ عهداً جديداً ومرحلة تاريخية في مسيرتها المباركة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" نما تستكمل دورها الرائد وتعزز منجزاتها ومكتسباتها وتتطلع بكل ثقة وثبات إلى المستقبل كنموذج تنموي وريادي يحظى بإحترام واعجاب العالم.

وأشاد معالي الأمين العام، بالدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للمسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وإخوانه اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتحقيق أهداف المجلس ولتعزيز التكامل الخليجي وترجمة توجيهاتهم وتطلعات مواطني دول المجلس في كل ما يعزز الأمن والإستقرار والتنمية والرفاه.

وعبر معالي الأمين العام عن أصدق التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا داعيا المولى عز وجل أن يديم الأمن والرخاء والإستقرار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإخوانه حكام الإمارات وأن يحفظ الإمارات وشعبها ويديم رفعتها وعزها.

مواصلة العمل المشترك

هنّأ الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتوليه مقاليد الحكم بدولة الإمارات، وذلك عبر بيان رسمي قال فيه: "أهنئ صديقي القديم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكما أبلغت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، خلال مكالمتنا الهاتفية يوم الجمعة، فإن الولايات المتحدة عازمة على تكريم ذكرى المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا خلال الأشهر والسنوات القادمة".

وأشار بايدن إلى أن دولة الإمارات تعد شريكاً أساسياً للولايات المتحدة، ولطالما كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان- الذي التقاه الرئيس الأمريكي عدة مرات عندما كان ولياً لعهد أبوظبي- في المقدمة إبان بناء تلك الشراكة.

واختتم بايدن بيانه معرباً عن تطلعه إلى العمل مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للبناء على الأساس الاستثنائي بين البلدين وتعزيز الروابط بين الإمارات والولايات المتحدة وشعبيهما.

من جهة أخرى ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ستترأس وفد الولايات المتحدة إلى أبوظبي لتقديم العزاء في رحيل الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه.

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب بوتين في برقية بعث بها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، ونشر نصها على موقع الكرملين، عن "تهانيه من صميم القلب" بمناسبة انتخاب سموه رئيسا لدولة الإمارات، وتابع: "أنا على قناعة بأن أنشطتك في منصب رئيس الدولة ستسهم في مواصلة تطوير علاقات الصداقة والتعاون متبادل المنفعة في الاتجاهات كافة بين روسيا والإمارات".

وأعرب الرئيس الروسي عن أمله في "مواصلة الحوار البناء والعمل المشترك على المسائل الملحة المطروحة على الأجندة الثنائية والدولية"، وتمنى لسموه "النجاح وموفور الصحة والرفاهية".

استكمال مسيرة النهضة

وبعث الرئيس السوري بشار اﻷسد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقا للرئاسة السورية، قال الأسد في البرقية: "أبارك لكم نيلكم ثقة المجلس الأعلى للاتحاد وانتخابكم بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأتمنى أن يكون النجاح والتوفيق حليفكم على الدوام لاستكمال مسيرة النهضة التي أسس لها الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه".

وأضاف: "لقد كان لكم على مدى السنوات الماضية دور قيادي في وصول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مكانة رائدة على مستوى المنطقة والعالم في ميادين التنمية الاقتصادية والعلمية، واستطعتم تسخير هذه المكانة لمد الجسور وبناء علاقات استراتيجية متينة مع دول العالم تحقيقاً لمصالح الإمارات والمنطقة العربية عموما".

وختم: "نتطلع إلى مواصلة العمل معكم من أجل تعزيز العلاقات بين سوريا والإمارات وتعزيز الشراكات في الميادين كافة مستندين إلى ما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط ومصالح مشتركة".

انتخاب بالإجماع

وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم السبت بالإجماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة .

وعقد المجلس اجتماعاً اليوم السبت في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

حضر الاجتماع .. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وذكر بيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة أنه تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأكد أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حرصهم البالغ على الوفاء لما أرساه الراحل فقيد الوطن من قيم أصيلة ومبادئ استمدها من المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والتي رسخت مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والعالمي وتعززت إنجازاتها الوطنية المختلفة.

وأعرب المجلس عن ثقته التامة بأن شعب دولة الإمارات سيبقى كما أراده زايد والمؤسسون دوما حارساً أميناً للاتحاد ومكتسباته على جميع المستويات ..داعين الله عز وجل أن يوفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويسدد خطاه في خدمة وطنه وشعب الإمارات الكريم.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات الوفي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز