محمد بن خليفة: الإمارات تستشرف حقبة جديدة ملؤها الأمل و الخير والثقة في ربان سفينتها

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أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تودع قائد سفينة الوطن وراعي مسيرته المغفور له الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " طيب الله ثراه " بعد رحلة عامرة بالعطاء و البذل و الخير و الإنجازات على كل صعيد لتستشرف حقبة جديدة من تاريخها ملؤها الأمل و الخير و الثقة في ربان السفينة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " الذي بذل و لا يزال من أجل وطنه وشعبه ليواصل مسيرة الخير والنماء والرفاه التي وضع أسسها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ورفع بنيانها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله .

و قال سموه في كلمة له بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم بالإجماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة : " سنبقى على العهد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظك الله .. نبايعك على الولاء والطاعة فأنت ربان سفينتنا وقائد مسيرتنا .. واثقون بأنك ستمضي بنا قدما في مسيرة الخير و النماء ليواصل الوطن ازدهاره مستنيرا برؤاكم الثاقبة و حكمتكم المعهودة و قيمكم التي غرسها زايد الخير.

و أضاف سموه : " هاهي دولة الإمارات في هذا اليوم المشهود من تاريخها تيمم وجهها صوب المستقبل بعزيمة لا تلين و قلب جسور ملؤه الإيمان و الحكمة في قائدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد باني حصن الوطن " قواتنا المسلحة " قائدا محنكا و أبا حانيا رحيما .. فسر بنا على بركة الله تحفظك رعايته و تحرسك عينه ليواصل الوطن مسيرته التاريخية التي شيد أركانها الآباء المؤسسون رحمهم الله.

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