سلطان الجابر: محمد بن زايد قائد استثنائي وزعيم وطني يحظى بتقدير العالم

المصدر: وام

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رفع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات، خلفاً للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قائد مسيرة التمكين "طيب الله ثراه".

وهنأ معاليه، دولة الإمارات وشعبها بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة، مؤكداً أن "تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله"، رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، يمثل انطلاقة تاريخية جديدة لمسيرة ورفعة الوطن والمواطن، فهو قائد استثنائي وزعيم وطني يتميز بالحكمة والرؤية السديدة والمكانة الرفيعة إقليمياً ودولياً وعالمياً".

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر: "ارتبط اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمسيرة ملهمة من الدعم والتحفيز والتمكين لتحقيق الإنجازات الوطنية في كافة المحافل، والتي ارتبطت بشكل مباشر مع رؤية وتوجيهات ودعم سموه، وحرصه واهتمامه بكافة التفاصيل، ونهج سموه في الاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية المواطنة، لتمكينها ودعمها من أجل ابتكار الحلول النوعية والمستدامة التي تحقق تطلعات الوطن وتخدم البشرية، كما قاد سموه مرحلة الانتقال بالدولة إلى خطى عالمية جديدة حافلة ببناء الشراكات الاستراتيجية الدولية طويلة المدى، كما أن سموه يتسم بتقديره للصداقات الحقيقية واكتسب بذلك ثقة ومحبة وتقدير مختلف دول العالم. ويتميز سموه بنهجه في متابعة كافة الملفات بأدق تفاصيلها، وهذه سمات القائد الفريد الذي لا يكتفي بإعطاء التوجيهات، وإنما يتابعها لضمان تنفيذها على أحسن وجه. وكانت توجيهات سموه بتطوير وتنمية قطاعات الطاقة والصناعة والاقتصاد والتكنولوجيا والزراعة وعلوم المستقبل وغيرها من المجالات، ترسم لنا هدفاً طموحاً نسعى جميعاً من أجل تحقيقه للارتقاء بتنافسية دولة الإمارات، وتحقيق النمو المستدام الذي يواكب أولوياتنا الوطنية".

وتابع معاليه: "ستبقى راية دولة الإمارات خفاقة شامخة، وسنستمر في مسيرة الإنجازات على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية تحت قيادة سموه، وستواصل دولة الإمارات نشر رسالة التسامح والانفتاح والسلام والخير والعون لكل شعوب العالم، في ظل ما يحظى به سموه من تقدير إقليمي وعالمي كبير، وهو الامتداد لرؤية المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، لتمضي دولة الإمارات بقيادة سموه نحو مزيد من التقدم والازدهار، عزيزة كريمة بين الأمم والشعوب، ونبايع سموه على السمع والطاعة وندعو المولى عز وجل أن يوفق سموه ويسدد خطاه في خدمة الوطن الغالي".

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