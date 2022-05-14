ولي عهد رأس الخيمة: بقيادة محمد بن زايد تتواصل مسيرة تنمية وازدهار الوطن

المصدر: وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أن دولة الإمارات تمضي قدما نحو مرحلة جديدة ومتفردة من التنمية والازدهار والتقدم تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وقال سموه : " نبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ونعاهده على الولاء والإخلاص، فسموه قائد فذ يؤدي دورا تاريخيا في سبيل خدمة الوطن ورعاية أبنائه، ومسيرة سموه الحافلة بالعطاء لوطنه وشعبه تتواصل من أجل تعزيز أركان الاتحاد وتحقيق الريادة العالمية للدولة في المجالات كافة ".

وأضاف سمو ولي عهد رأس الخيمة : " نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ونسأل المولى عز وجل التوفيق لسموه في مواصلة ما حققته الدولة من إنجازات عالمية بارزة وتنمية وتقدم على الصعد كافة".

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